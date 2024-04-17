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Örtü yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Giriş Tarihi: 17.04.2024
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Örtü yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Erzincan’da otluk arazide çıkan örtü yangını yerleşim alanına sirayet etmeden itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

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