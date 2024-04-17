17 Nisan 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Taksim'de ticari taksi denetimi yapıldı

Taksim'de ticari taksi denetimi yapıldı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.04.2024 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024
ABONE OL
Taksim’de ticari taksi denetimi yapıldı

Taksim Meydanı'nda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri tarafından ticari taksilere yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimde 5 taksi bağlanırken toplam 38 bin 634 TL para cezası kesildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA