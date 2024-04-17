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Sultanbeyli'de asker uğurlamada ve düğünde kuralları ihlal eden sürücülere para cezası!

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 17.04.2024
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Sultanbeyli’de asker uğurlamada ve düğünde kuralları ihlal eden sürücülere para cezası!

Sultanbeyli'de, asker uğurlama sırasında ve düğün konvoyunda trafik kurallarını ihlal eden 4 sürücüye 8 bin 152 lira ceza kesildi.

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