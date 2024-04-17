İzmir'de dehşet! Kardeşi 8 kez bıçakladı: Ağabeyi ateş etti | Kan donduran o anlar kamerada...
İzmir'de kan donduran bir olay yaşandı. İddiaya göre, H.A. (22) tartıştığı Aslan İşcan'ı (46) 8 kez bıçakladı, ağabeyi A.A. (31) da arkasından tabanca ile ateş eti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, İşcan ağır yaralandı. Kaçan 2 şüpheli ise motosikletli yunus timleri tarafından yakalandı. Olayın 'yol verme' meselesinden çıktığı ileri sürülürken, soruşturma sürüyor.
Dehşet veren olay, dün saat 17.30 sıralarında 5908 Sokak Karabağlar Sanayi Sitesi'nde meydana geldi.
TARTIŞMA BÜYÜYEREK KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Sanayi sitesinde oto boya dükkanı işleten Aslan İşcan ile A.A. ve kardeşi H.A. arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.
H.A., yanındaki bıçakla İşcan'ı 8 kez bıçakladı. Yaralanan İşcan olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken, H.A.'nın ağabeyi A.A. da tabanca ile arkasından ateş etti.
O ANLAR KAMERADA
O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.
KAÇAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
İşcan Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, kaçan 2 şüpheli ise motosikletli yunus timleri tarafından yakalandı.
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