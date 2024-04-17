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Bursa'da çarpışan motosikletlerin sürücüleri yaralandı

Giriş Tarihi: 17.04.2024 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024
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Bursa’da çarpışan motosikletlerin sürücüleri yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çarpışan 2 motosikletin sürücüleri yaralandı.

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