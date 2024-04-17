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Sivas Kangalı-Vaşak karşılaşması böyle bitti

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.04.2024
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Sivas Kangalı-Vaşak karşılaşması böyle bitti

Sivas’ın Hafik ilçesinde Kangal köpeklerinin takip ettiği nesli tükenme tehlikesindeki ‘vaşak’ ağaca çıkarak kurtuldu. O anlar çobanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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