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Kapadokya'da balon turları için flaş karar

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.04.2024
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Kapadokya’da balon turları için flaş karar

Kapadokya'da sıcak hava balon turları, bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle iki gün ertelendi. Balon turları, hava koşullarının normalleşmesiyle 19 Nisan Cuma gününden itibaren yeniden başlayacak.

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