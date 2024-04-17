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İstanbul'da kavga eden iki esnafı ayırmaya çalışırken vuruldu

Giriş Tarihi: 17.04.2024
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İstanbul’da kavga eden iki esnafı ayırmaya çalışırken vuruldu

Zeytinburnu'da tartışan iki esnafı ayırmaya çalışan bir kişi tabanca ile vurularak yaralandı. Silahlı kavga anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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