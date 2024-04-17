Nisan ayında budamanız gereken ağaç ve bitkiler!

Gül: Güllerinizi nisan ayında budamak, daha sağlıklı ve güzel çiçekler elde etmenizi sağlar. Kuru, ölü veya hastalıklı dalları keserek, bitkinin enerjisini sağlıklı sürgünlere yönlendirebilirsiniz.

Çalılar: Özellikle çalı türleri olan bitkilerin nisan ayında budanması önemlidir. Budama işlemi, bitkinin şeklini düzenler ve daha yoğun bir büyüme sağlar.

İğne yapraklı ağaçlar: Ardıç, servi gibi iğne yapraklı ağaçlar da nisan ayında budanabilir. Fazla uzamış veya çirkin görünen dalları keserek, bitkinin estetik görünümünü artırabilirsiniz.