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Erzurum'da feci olay! 2 yaşındaki çocuk metrelerce yüksekteki balkondan düştü

DHA
Giriş Tarihi: 17.04.2024 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024
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Erzurum’da feci olay! 2 yaşındaki çocuk metrelerce yüksekteki balkondan düştü

Erzurum'da 8 katlı binanın 3.katın balkonundan düşüp ağır yaralanan 2 yaşındaki çocuk, hastanede tedavi altına alındı. Olaya ilişkin polis soruşturma başlattı. İşte detaylar...

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