İstanbul'da 'Huzur İstanbul' denetimi! Araçlar didik didik arandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kent genelinde 'Huzur İstanbul' denetimi yaptı. Denetimler sırasında durdurulan araçlar aranırken, sürücü ve yolculara Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu da yapıldı.
Denetime, Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekât ekipleri katıldı.
Kadıköy'de yapılan denetimde durdurulan araçlar didik didik arandı.
Araçlarda bulunan sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Baharla birlikte ortaya çıktılar, tüm Türkiye'nin canını burnuna getirdiler! O ilden sonra...
- 9. Yargı Paketi maddeleri sıralandı! Meclis düğümü çözülüyor: Sporda şiddet, kadınlara soyadı zorunluluğu, hakim ve savcılara terfi...
- Kuru fasulyeye 2 damla ekleyin: Hem lezzeti arşa çıksın hem gaz yapmasın
- Dünyanın En Güçlü Hava Kuvvetleri 2024: Türkiye 3 Sıra Atladı! Milli Gururumuz Türk Ordusu!
- Bu dağa giden zengin oluyor! Herkes peşinde, altın fışkırıyor: Her gün 7 bin dolarlık...
- HAVA DURUMU | Meteorolojiden kuvvetli yağış alarmı! Harita yayınlandı: 3 gün sürecek | İstanbul'a bir uyarı da AKOM'dan
- 10 saniye içinde sadece dahi olmaya en yakın olanlar pilot resimlerindeki 3 farkı buluyor!
- 3 gün okullar kapalı! 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. ve 12. Sınıflar... MEB'den Eğitimcilere ve Öğrencilere Müjde!
- 3600 4200 5400 güne erken emeklilik kapısı açıldı! Prim gün yaş çizelgesi oluştu: 1995 1998 2005 girişine…
- Çalışanlara gümüş kasede sunuldu! Bu şartı karşılayana her ay 325 Euro...
- Tam ödeme oluştu, SSK, Bağ-Kur'lu emekliye 15.450 TL piyangosu! 10.250 üstü 26 bin TL altı maaş alana Çarşamba Cuma IBAN'a yatacak
- Sert Havlulara Son! Kuş Tüyü Gibi Yumuşak Havluların Sırrı Bu Yöntemde!