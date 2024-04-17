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İstanbul'da 'Huzur İstanbul' denetimi! Araçlar didik didik arandı

Giriş Tarihi: 17.04.2024
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İstanbul’da ’Huzur İstanbul’ denetimi! Araçlar didik didik arandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kent genelinde 'Huzur İstanbul' denetimi yaptı. Denetimler sırasında durdurulan araçlar aranırken, sürücü ve yolculara Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu da yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler başta Beyoğlu, Fatih, Kadıköy olmak üzere kent genelinde 'Huzur İstanbul' denetimi yaptı.



Denetime, Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekât ekipleri katıldı.

Kadıköy'de yapılan denetimde durdurulan araçlar didik didik arandı.



Araçlarda bulunan sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.



Polis helikopterinin havadan destek verdiği denetimde 'Ceviz' isimli narkotik köpeği de araçlarda arama yaptı.

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