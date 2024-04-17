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Mardin'de korkunç kaza! Kayalıklardan düşen kişi ağır yaralandı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.04.2024
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Mardin’de korkunç kaza! Kayalıklardan düşen kişi ağır yaralandı

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde bir kişi kayalıklardan düştü. Ağır yaralanan şahıs, sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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