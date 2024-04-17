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Manisa'da kayınpederini silahla yaraladı! O şahıs gözaltına alındı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.04.2024
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Manisa’da kayınpederini silahla yaraladı! O şahıs gözaltına alındı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, kayınpederini silahla yaralayan kişi gözaltına alındı. A.U, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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