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FETÖ’den aranan ihraç astsubay yakayı ele verdi

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.04.2024
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FETÖ’den aranan ihraç astsubay yakayı ele verdi

Isparta’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan ihraç Astsubay yakalanarak cezaevine gönderildi.

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