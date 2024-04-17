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Mardin’de kayalıklardan düşüp yaralandı

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 17.04.2024
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Mardin’de kayalıklardan düşüp yaralandı

Mardin'de çıktığı kayalıklardan dengesini kaybedip, metrelerce yükseklikten düşerek yaralanan Hambullah B., ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarılarak, hastanede tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı Kabala Mahallesi kırsalında meydana geldi. Kayalıklara çıkan Hamdullah B., iddiaya göre dengesini kaybedip, metrelerce yükseklikten düştü.

Yaralanan Hambullah B.'nin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla bulunduğu yerden alınan Hamdullah B., ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Hambullah B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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