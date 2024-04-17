Dehşet verici olay! Tarlasını sürerken devrilen traktörün altında kalıp öldü

Sezgin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sezgin'in cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN