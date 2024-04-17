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Konya'da uyuşturucu operasyonu! 2 kişi tutuklandı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.04.2024
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Konya’da uyuşturucu operasyonu! 2 kişi tutuklandı

Konya'nın Kulu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

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