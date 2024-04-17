Bir tıkladı 10 milyonluk oldu! Dolandırıcılardan akıl almaz oyun...

KOMİSYON KARŞILIĞINDA HESAPLARI KİRALAMIŞLAR

Şüphelilerin dolandırdıkları kişilerin hesaplarını boşaltmak için banka hesaplarını kart başına göre değişen bin TL ile 15 bin TL arasında değişen komisyonlar karşılığında kiraladıkları belirtildi.

Şüphelilerin ayrıca parayı harcayabilmek için lüks otellerde kaldıkları öğrenildi. Otel odasında gözaltına alınan bazı şüphelilerin üzerlerinde yüklü miktarda döviz ve altın ele geçirildiği belirlendi.

Şüphelileri telefonlarında yapılan incelemelerde 182 kişinin kripto ve banka hesapları ile kimlik fotoğraflarının bulunduğu, yapmış oldukları her bir para transferi işleminin resminin başka bir telefon ile çekerek depoladıkları kaydedildi.

Aralarında tutuklularında bulunduğu 17 şüpheli hakkında, 'Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından dava açıldı.