Bir tıkladı 10 milyonluk oldu! Dolandırıcılardan akıl almaz oyun...
Konya'da yaşayan iş adamı Alaaddin A. yurtdışı seyahati esnasında cep telefonuna gelen mesajla kabusu yaşadı. Telefonuna virüs bulaştığına dair bildirim gelen Alaaddin A. 'virüs temizleme uygulaması indirin' talimatı üzerine programı indirdi. Bu hamle sonrası iş adamı Türkiye'ye dönmesinin ardından hesabından 9 milyon 850 bin TL'lik işlem yapıldığını fark etti. İşte detaylar...
Ereğli ilçesinde yaşayan genç iş adamı Alaaddin A. 1 yıl önce İtalya'ya gitti. Burada kullanmış olduğu cep telefonuna telefonunuza virüs bulaştı şeklinde bildirim geldi.
Ardından da virüs temizleme programı indirin direktifleri üzerine denilen programı indirdi. Alaaddin A. 3 gün sonra Ereğli ilçesine geldi.
GERÇEĞİ BANKAYI ARAYINCA ÖĞRENDİ
Burada telefonunu tamirciye bırakan iş adamı daha sonra bankayı arayınca gerçeği öğrendi. Hesabından parça parça 9 milyon 850 bin TL'sinin çekildiğini öğrenen Alaaddin A. emniyete giderek suç duyurusunda bulundu.
PARALARI KRİPTO HESAPLARDA DOLAŞTIRIP İZİNİ KAYBETTİRMEYE ÇALIŞMIŞLAR
Dolandırıcılık olayı ile ilgili çalışma yapan polis, şüphelilerin iş adamının hesabından çekilen 5 milyon TL'yi Sermed Ö'nün (21) hesabına aktardıkları, daha sonra parayı Sermed Ö'nün kripto cüzdan hesaplarına gönderdikleri ortaya çıktı.
Borsası tespit edilemeyen bir kripto cüzdanına transfer yaptıkları, daha sonra ise çok sayıda kripto cüzdanlar arasında paralar parçalanarak paranın izinin kaybettirdikleri belirlendi.
BANKA BLOKE KOYUNCA KALAN PARAYI ALAMAMIŞLAR
Şüphelilerin diğer hesaptan çektikleri diğer 4 milyon 850 bin TL'nin izini de aynı yöntemle kaybettirmeye çalıştı.
Parayı Hakan T'nin hesabına gönderen dolandırıcılar, 1 milyon 500 TL'yi kripto hesaplar üzerinde dağıttı. Kalan 3 milyon 350 bin TL'yi de çekmeye çalışan şüpheliler, bankanın hesaba bloke koymasıyla parayı alamadı.
Bunun üzerine bankaya giden Hakan T. hesabındaki parayı çekmeye çalıştı. Ancak şüpheli işlem bildirimi nedeniyle hesap üzerinde bloke kalkmayınca parayı alamadı.
KOMİSYON KARŞILIĞINDA HESAPLARI KİRALAMIŞLAR
Şüphelilerin dolandırdıkları kişilerin hesaplarını boşaltmak için banka hesaplarını kart başına göre değişen bin TL ile 15 bin TL arasında değişen komisyonlar karşılığında kiraladıkları belirtildi.
Şüphelilerin ayrıca parayı harcayabilmek için lüks otellerde kaldıkları öğrenildi. Otel odasında gözaltına alınan bazı şüphelilerin üzerlerinde yüklü miktarda döviz ve altın ele geçirildiği belirlendi.
Şüphelileri telefonlarında yapılan incelemelerde 182 kişinin kripto ve banka hesapları ile kimlik fotoğraflarının bulunduğu, yapmış oldukları her bir para transferi işleminin resminin başka bir telefon ile çekerek depoladıkları kaydedildi.
Aralarında tutuklularında bulunduğu 17 şüpheli hakkında, 'Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından dava açıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 10 saniye içinde sadece dahi olmaya en yakın olanlar pilot resimlerindeki 3 farkı buluyor!
- 3 gün okullar kapalı! 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. ve 12. Sınıflar... MEB'den Eğitimcilere ve Öğrencilere Müjde!
- 3600 4200 5400 güne erken emeklilik kapısı açıldı! Prim gün yaş çizelgesi oluştu: 1995 1998 2005 girişine…
- Çalışanlara gümüş kasede sunuldu! Bu şartı karşılayana her ay 325 Euro...
- Tam ödeme oluştu, SSK, Bağ-Kur'lu emekliye 15.450 TL piyangosu! 10.250 üstü 26 bin TL altı maaş alana Çarşamba Cuma IBAN'a yatacak
- Sert Havlulara Son! Kuş Tüyü Gibi Yumuşak Havluların Sırrı Bu Yöntemde!
- Şehirlerin Osmanlı Dönemindeki İsimleri Bakın Neymiş! 1300’lerden 2020’lere Harita Böyle Yenilendi
- Emekliye 3'lü ek iyileştirme tablosu! SSK, Bağ-Kur, 4C'liye liste yayımlandı, zam hesabı yapıldı! %10 + 6 aylık enflasyon...
- Yunuslar Saklandı! 11 Saniyede Kaçını Bulabilirsin? Zekanı Göster!
- Doğada karşılaşan dehşete düşüp kaçıyor! Türkiye'de görüldü, Soktuğunu inlete inlete öldürüyor
- 2000'lerin efsanesi geri dönüyor! Nokia'nın 3 modeli...
- Yeni torba yasanın detayları şekillendi! 2. torba yasada maddeler sıralandı: 3600 ek gösterge, 5 yıl erken emeklilik, taşerona kadro...