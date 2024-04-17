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Karabük'te oto hırsızlığına teşebbüs anları kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.04.2024 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024
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Karabük’te oto hırsızlığına teşebbüs anları kamerada

Karabük'te bir şahsın oto hırsızlığına teşebbüs anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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