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İstanbul Sarıyer'de otomobil, yolda yatan köpeğin üzerinden geçti: O anlar kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.04.2024 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024
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İstanbul Sarıyer’de otomobil, yolda yatan köpeğin üzerinden geçti: O anlar kamerada

Sarıyer’de bir otomobil, 15 yıldır sanayi sitesinin maskotu olan "Tombik" isimli köpeği yerde yattığı sırada ezdi. “Tombik” olaydan kısa süre sonra ölürken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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