İzmir’de şiddete pankartlı tepki! Apartman görevlisi kabusu yaşattı: Sesini böyle duyurdu





'SALDIRINCA BİZ DE MÜDAHALE ETTİK'

Olayın görgü tanıklarından olan ve Baltacı'yı sakinleştirerek dışarı çıkaran apartman sakini İbrahim Saygılı (62), "Yaşananlardan sonra apartman görevlisi Maşallah Baltacı'nın sitede kalması ve hizmet vermeye devam etmesi, çok riskli. Daha sonra neler yapacağının garantisi yok. Olağan bir site toplantısıydı ama site görevlisi kişi, bir anda Aysun Hanım'a saldırdı. Konu da kendisini direkt ilgilendirmiyordu. Dolaylı bir şekilde sitenin ekonomik durumuyla ilgili konular konuşuluyordu. Aysun Hanım'a saldırınca biz de müdahale ettik ve kendisini dışarı çıkardık. Apartman görevlisi Baltacı, bu esnada 'Ya sen ya ben' diyerek tehdit ve küfürler savurup, duruyordu. Şu ana kadar yönetim olarak bir şey yapılmadı. Herhangi bir şey yapılmadığı gibi yönetime yeni seçilen kişilerden biri çekildi. Şu an bir yönetim bir boşluğu da var" diye konuştu.