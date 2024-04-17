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Çanakkale’de toprak kayması! Zamanla yarış: Göçük altında kalanlar var

Giriş Tarihi: 17.04.2024 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024
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Çanakkale’de toprak kayması! Zamanla yarış: Göçük altında kalanlar var

Son dakika... Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Kangırlı köyünde bir tarlada hayır çeşmesi için kanal yapımı sırasında toprak kayması meydana geldi. Göçük altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Lapseki ilçesine bağlı Kangırlı köyünde su kuyusundan hayır çeşmesi oluşturmak için kanal yapımı sırasında toprak kayması meydana geldi.




İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık personeli, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.



Göçük altında kalanları kurtarmak için çalışmalar devam ediyor.

Ayrıntılar geliyor....

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