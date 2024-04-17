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İzmir'de Sandalyeyle darbedilen site sakini, mağduriyetini pankartla dile getirdi

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.04.2024 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024
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İzmir’de Sandalyeyle darbedilen site sakini, mağduriyetini pankartla dile getirdi

İzmir'in Bornova ilçesinde bir site sakini kadın, apartman toplantısında site görevlisi tarafından darbedildiğini iddia etti. Tehdit edildiğini de öne süren kadın, mağduriyetini ve korkusunu dile getirmek için evine durumu bildiren pankart astı.

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