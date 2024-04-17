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Askeri üniforma ile restoranda servis skandalında 3 gözaltı

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.04.2024 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024
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Askeri üniforma ile restoranda servis skandalında 3 gözaltı

İstanbul'da askeri üniforma ile restoranda servis yapıldığının görüntülerinin sosyal medyada ortaya çıkarak tepki çekmesinin ardından harekete geçildi. Valilik olayla ilgili işletme sahibinin de aralarında olduğu 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

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