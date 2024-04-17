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Ölü amcasını kredi için bankaya götürdü! Gerçek polisin gelmesi ile ortaya çıktı

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.04.2024 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024
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Ölü amcasını kredi için bankaya götürdü! Gerçek polisin gelmesi ile ortaya çıktı

Brezilya'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. Bir kadın yanında yaşlı bir adamla bankaya geldi. Kredi çekmeye çalıştı. Ancak adam hareketsiz ve solgundu. Gerçek ise polisin olay yerine gelmesi ile ortaya çıktı.

Ölen amcasını tekerli sandalyeye oturtup kredi çekmek için bankaya götürdü. Eline kalem verip imza atması için ısrar etti.

Akılalmaz görüntülerin adresi Brezilya. Rio de Janeiro'da bir kadın, amcası olduğunu iddia ettiği yaşlı bir adamı bankaya 3 bin 400 dolarlık kredi çekmeye götürdü.

BANKA ÇALIŞANLARI ŞÜPHELENDİ

Banka görevlilerini ikna etmeye çalışan kadın bir yandan da ölü adamın kafasını dik tuttu. Eline kalem sıkıştırarak imza attırmaya çalıştı.

Ancak adamın solgun yüzü ve hareketsiz halinden banka çalışanları şüphelendi. O anları kayıt altına aldı.

Ardından polise haber verildi. Olay yerine gelen polis 68 yaşındaki adamın birkaç saat önce hayatını kaybettiğini anladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kredi çekmeye getiren kadın gözaltına alındı.

Polis yaşlı adamın nasıl öldüğü ve kadının gerçekten akrabası olup olmadığına ilişkin soruşturma başlattı.

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