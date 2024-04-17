Araç lastiklerine 1 lira sıkıştırmak, o ihtimalin önüne geçiyor!

Son zamanlarda sosyal medyada popüler olan ve oldukça basit olan 1 TL yöntemi, araç lastiklerinin kontrolünde kullanılan etkili bir yöntemdir. Bu yöntem, aracın lastiklerinin yıpranıp yıpranmadığını kontrol etmek için oldukça pratik bir çözümdür.

Yapmanız gereken tek şey, bir adet 1 TL'lik madeni parayı alıp lastiklerin dişlerinin arasındaki derin çukurlara dik bir şekilde yerleştirmektir. Madeni parayı yerleştirdikten sonra, eğer parçanın sarı halkası görünmüyorsa, bu lastiğinizin hala kullanılabilir olduğunu gösterir. Bu durumda, lastik dişlerinin yeterli derinliğe ve sağlamlığa sahip olduğunu gösterir.