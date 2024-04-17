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Esenyurt'ta kapı üretimi imalathanesinde yangın! Çatıdan dumanlar yükseldi

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.04.2024 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024
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Esenyurt’ta kapı üretimi imalathanesinde yangın! Çatıdan dumanlar yükseldi

Son dakika haberine göre İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir kapı üretimi imalathanesinde yangın çıktı. İmalathanenin çatısından dumanlar yükselirken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

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