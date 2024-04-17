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3 aracın karıştığı kaza kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.04.2024 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024
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3 aracın karıştığı kaza kamerada

Kayseri’nin Develi ilçesinde 3 aracın karıştığı ve 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

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