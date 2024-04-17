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Antalya'da yalnız yaşayan adam banyoda ölü bulundu

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.04.2024
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Antalya’da yalnız yaşayan adam banyoda ölü bulundu

Antalya'da yalnız yaşayan 69 yaşındaki adam, evinin banyosunda bakıcısı tarafından ölü bulundu.

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