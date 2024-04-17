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Bayburt'ta 'Geçmişten Geleceğe' konulu karma sergi yoğun ilgi gördü

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.04.2024
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Bayburt’ta ’Geçmişten Geleceğe’ konulu karma sergi yoğun ilgi gördü

Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Uluslarası Bayburtlu Sanatçılar Derneği organizasyonuyla Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde Bayburt Belediyesi Taşhan Sanat Galerisi'nde, 'Geçmişten Geleceğe' konseptli Geleneksel el sanatları, çağdaş resim ve taş işleme karma sergisinin açılışı yapıldı.

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