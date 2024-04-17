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Ticaret Bakanlığından kafe ve restoranlara fiyat listesi denetimi

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.04.2024
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Ticaret Bakanlığından kafe ve restoranlara fiyat listesi denetimi

Ticaret Bakanlığına bağlı ekipler Ankara, İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı olarak kafe ve restoranlara fiyat listesi denetimi yaptı. Denetimlerin sonuçlarına ilişkin Ticaret Bakanlığı tarafından açıklama yapılacağı bildirildi.

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