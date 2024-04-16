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Trabzon'da hamsi nöbeti! 20 tona el konuldu

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.04.2024
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Trabzon’da hamsi nöbeti! 20 tona el konuldu

Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, balıkçılık sezonu içerisinde bin 193 denetim gerçekleştirilen kentte kurallara uymayan 17 balıkçıya toplam 439 bin 235 TL idari para cezası uygulandığını, yasal boy sınırı altında avlandığı tespit edilen 20 ton hamsi ile 80 kilogram istavrite el konulduğunu açıkladı.

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