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Cevahir AVM'de şoke eden olay! 5. kattan atlayarak intihar etti

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.04.2024 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
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Cevahir AVM’de şoke eden olay! 5. kattan atlayarak intihar etti

Şişli’de bulunan Cevahir AVM’de sabah saatlerinde kimliği öğrenilemeyen erkek şahıs 5. Kattan aşağıya atladı. Alışveriş merkezinin zeminine düşen şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

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