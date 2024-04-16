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İstanbul’da yunusların coşkusu kameraya yansıdı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.04.2024
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İstanbul’da yunusların coşkusu kameraya yansıdı

Ramazan Bayramı tatilinde İstanbul Sarayburnu açıklarında 2 yunus balığın metrelerce yükseğe zıpladığı anlar sosyal medyada milyonlarca kez görüntülendi.

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