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Trabzon hasır bileziği fiyatları tarihi zirvede

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.04.2024
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Trabzon hasır bileziği fiyatları tarihi zirvede

Özellikle İran ile İsrail arasındaki gerilimin altın fiyatlarında artışa neden olması ile birlikte coğrafi işaretli Trabzon hasır bileziğinin fiyatı da tarihinin en yüksek fiyatlarına ulaştı.

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