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Direksiyon başında rahatsızlanınca kaza yaptı!

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.04.2024
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Direksiyon başında rahatsızlanınca kaza yaptı!

Tekirdağ Çorlu’da direksiyon başında rahatsızlanan sürücü, trafik kazası geçirdi. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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