Tekirdağ'da feci kaza! Üst geçidin direğine çarptı paramparça oldu
Tekirdağ'da sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil, üst geçidin direğine çarparak durabildi. Feci kazada araç paramparça olurken, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç, üst geçidin direğine çarptı. Yaşanan olayda araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı.
Olay, Kapaklı Vahit İnce Üst Geçidi'nde meydana geldi. Kapaklı'dan Çerkezköy yönüne doğru seyir halinde olan Kazım Y. kontrolündeki 59 AFP 668 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak üst geçidin direğine çarptı. Olayın şiddetiyle kaza yapan otomobilden fırlayan tekerlek karşı şeritte ilerleyen araca çarptı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Direğe çarpan otomobilde bulunan Kazım Y. ve P.Ş. yaralanırken kaza yapan araçtan fırlayan tekerleğin çarptığı otomobilde maddi hasar oluştu.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahale yapıldı. Ardından ambulans ile Kazım Y. Kapaklı Devlet Hastanesine, P.Ş. ise Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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