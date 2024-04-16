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Manisa’da ayakkabı hırsızı yakalandı! Çaldığı ayakkabıyı montuna saklamış

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 16.04.2024
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Manisa’da ayakkabı hırsızı yakalandı! Çaldığı ayakkabıyı montuna saklamış

Son dakika haberine göre Manisa’nın Salihli ilçesinde devriye gezen yunus ekiplerinin şüphelendiği kişi ayakkabı hırsızı çıktı. Ayakkabı sahibine teslim edilirken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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