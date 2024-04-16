Çingene Kızı’na rekor ziyaretçi

Bu yıl ülke genelinde ve bölgede turizmin canlandığını dile getiren Çomak, "Yılbaşından bu yana 93 bin ziyaretçi ağırladık. Özellikle ilkbahar ve sonbahar müzemizin en yoğun ziyaretçi aldığı dönem. 2022 yılındaki 440 bin ziyaretçi rekorunu 2024 yılında tazeleyip geçmeyi ve en az 500 bin ziyaretçiyi bekliyoruz." dedi.

Çomak, yerli ve yabancı turistlerin kentte ilk uğradığı yerlerin başında Zeugma'nın geldiğini ifade ederek hem bölge hem de ülke turizmi açısından lokomotif müzelerden biri olduğunu vurguladı.