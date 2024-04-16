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Tarihi Gelibolu Yarımadası'nı bayram tatilinde 2 milyon ziyaretçi gezdi

Damla Karasu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.04.2024
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Tarihi Gelibolu Yarımadası’nı bayram tatilinde 2 milyon ziyaretçi gezdi

Çanakkale'de, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki müze, şehitlik ve anıtlar, Ramazan Bayramı tatilinde 9 gün boyunca 2 milyona yakın kişi tarafından ziyaret edildi.

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