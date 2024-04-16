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Ayvalık açıklarında 131 düzensiz göçmen yakalandı

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.04.2024
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Ayvalık açıklarında 131 düzensiz göçmen yakalandı

Son dakika haberine göre Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca yakalanan 131 düzensiz göçmen hakkında işlem başlatıldı.

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