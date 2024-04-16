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Çarşamba Ovası'nda fındık bahçeleri sarıya boyandı

Pınar Özenç ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.04.2024
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Çarşamba Ovası’nda fındık bahçeleri sarıya boyandı

Samsun'daki Çarşamba Ovası'nda fındık bahçeleri baharda açan sarı çiçeklerle bezendi.

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