Şırnak’ta feci kaza! Otomobil dereye uçtu ölü ve yaralılar var

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Uludere Yeşilova Mahallesi'nde kontrolden çıkıp dereye düşen hafif ticari araçtaki sürücü Ferhat Bilen, Abdulkerim Babat, Melek Soylu ve Haşim Babat hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.