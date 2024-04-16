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Gaziantep'te yakalanan terör örgütü PKK/YPG zanlısı tutuklandı

Giriş Tarihi: 16.04.2024
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Gaziantep’te yakalanan terör örgütü PKK/YPG zanlısı tutuklandı

Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

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