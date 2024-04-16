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Evin balkonundan düşen sağlık memuru öldü doktor yaralı

Giriş Tarihi: 16.04.2024
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Evin balkonundan düşen sağlık memuru öldü doktor yaralı

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde bulundukları evin 3’üncü kat balkonundan düşen sağlık memuru Savaş Kazikoğlu (30) öldü, arkadaşı kadın doktor T.B. yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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