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Siirt'te kaybolan 80 yaşındaki alzheimer hastası uçurumda ölü bulundu

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 16.04.2024
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Siirt’te kaybolan 80 yaşındaki alzheimer hastası uçurumda ölü bulundu

Siirt'in Kurtalan ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki alzheimer hastasının uçurumda cesedine ulaşıldı. Bulunduğu bölgeden çıkarılan cenaze otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

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