16 Nisan 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da Atv ile yayaya çarptı, kaçarken yakalanıp darp edildi

Bursa'da Atv ile yayaya çarptı, kaçarken yakalanıp darp edildi

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.04.2024 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
ABONE OL
Bursa’da Atv ile yayaya çarptı, kaçarken yakalanıp darp edildi

Bursa’da atv motosikleti ile yayaya çarptıktan sonra kaçan sürücü, 1 kilometre ileride vatandaşlar tarafından yakalanıp darp edildi. Sürücü, polis ekiplerine teslim edildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA