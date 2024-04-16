16 Nisan 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Sakarya'da orman yangını! 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü

Sakarya'da orman yangını! 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 16.04.2024
ABONE OL
Sakarya’da orman yangını! 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü

Son dakika haberine göre Sakarya'nın Kocaali ilçesinde çıkan yangında 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA