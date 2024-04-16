16 Nisan 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bir gece 4 bahçe kapısını çalan hırsızlar kamerada

Bir gece 4 bahçe kapısını çalan hırsızlar kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.04.2024
ABONE OL
Bir gece 4 bahçe kapısını çalan hırsızlar kamerada

Büyükçekmece’de bayram tatilinin son gününü fırsat bilen hırsızlar, bir sokakta bulunan 4 ayrı apartmanın bahçe kapısını çaldı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken Kapısı çalınan vatandaş, “ Hırsız kapıyı çalar, çaldı kapımızı” dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA