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Hatay'da Bizans dönemine ait 22 sikke bulundu

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.04.2024 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
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Hatay’da Bizans dönemine ait 22 sikke bulundu

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir vatandaş, kendi arazisinde Bizans Dönemine ait olduğu değerlendirilen 22 sikke buldu.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antakya İlçesi Saçaklı Mahallesi'nde bir vatandaşın kendi tapulu arazisinde Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 22 sikke bulduğunu beyan etmesi üzerine harekete geçti.

Olay Hatay Müze Müdürlüğü yetkililerine haber verildi. Vatandaş bulduğu sikkeleri kendi rızasıyla Müze Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.

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